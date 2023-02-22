В Эквадоре из кокаина начали замешивать бетон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Эквадоре при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности кокаин стали перерабатывать в стройматериалы, сообщает Reuters.

Уточняется, что для этого используют метод инкапсуляции, когда опасные отходы при утилизации упаковываются в контейнеры, изготовленные из герметичного и нереакционноспособного материала. Изъятые брикеты кокаина измельчают на мусороперерабатывающем заводе вместе с другими отходами, в том числе стеклом, просроченными лекарствами и нефтяными отходами.

После этого порошок смешивают с цементом, песком и водой и получают бетон. Из него закладывают фундамент для складского помещения завода. При этом власти не раскрывают, какого именно, из соображений безопасности.

На сегодняшний день для закладки использовали уже около 350 тонн измельченного кокаина и прекурсоров, изъятых с 2021 по 2022 год. Отмечается, что для сжигания тонны кокаина нужно около 12 часов, а инкапсуляция того же количества занимает меньше трех часов.

Президент Эквадора Гильермо Лассо усилил борьбу с наркобандами, использующими страну в качестве перевалочного пункта для доставки кокаина в США и Европу. По данным полиции, количество наркотиков, изъятых в стране, удвоилось в 2021 году по сравнению с предыдущим годом и превысило 210 тонн.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который передал партию "жидкого" кокаина из Бразилии. Злоумышленник перевозил наркотик общим весом один килограмм в 32 контейнерах в своем желудке.

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