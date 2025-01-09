Госдума планирует защитить россиян от деструктивного контента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Госдума планирует в январе принять решение о защите россиян от деструктивного контента, написал в телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, от граждан поступают обращения. В частности, в видеоиграх встречаются сюжеты, которые содержат агрессию, а также пропаганду чуждых России ценностей, говорится в публикации.

Володин отметил, что планируемое решение о защите от деструктивного контента в первую очередь коснется детей.

Ранее гендиректор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что детям в РФ не будут запрещать пользоваться интернетом и соцсетями. Он считает, что в стране невозможно полностью запретить несовершеннолетним что-то делать. Однако, по его мнению, в России нужна настройка использования интернет-ресурсов с целью защиты детей от деструктивного контента.