Песков заявил, что команда Трампа не отправляла запрос на контакт с Путиным

Фото: kremlin.ru

К настоящему моменту Кремль не получал запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на контакт с Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что в нынешней ситуации было бы целесообразно дождаться инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Путин будет только приветствовать желание Трампа пообщаться с ним, если оно сохранится после его вступления в должность.

Песков и ранее заявлял об отсутствии каких-либо импульсов для организации контактов с российским президентом со стороны Трампа. Однако сам политик утверждал, что ждет встречи с главой России для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь, Путин неоднократно подчеркивал готовность к переговорам по Украине, в том числе и с Трампом. В Кремле также отмечали, что варианты "заморозки" конфликта неприемлемы для России, поскольку ей важно достичь целей спецоперации.

