Сбитый на Егорьевском шоссе лось умер от полученных травм

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Лось, которого сбил автомобилист на Егорьевском шоссе, умер от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

О том, что водитель 1987 года рождения, находясь за рулем автомобиля Renault, наехал на лося, стало известно 27 мая. Инцидент произошел на 29-м километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Раменском муниципальном округе. В результате животное получило травмы.

По предварительным данным, животное после наезда автомобиля отползло на обочину, а спустя час скончалось. Прибывшие на место происшествия ветеринары подтвердили смерть лося.

Из-за случившегося водителей попросили быть внимательнее на дорогах, которые находятся радом с лесными массивами, особенно в темное время суток.

"Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей", – напомнили в комитете.

Ранее лось, которого сбила машина в Новосибирске, умер от полученных травм. Животное, согласно распространившимся в Сети кадрам, неожиданно выбежало на проезжую часть, в результате чего на него наехал автомобиль Skoda.

После столкновения лось не смог встать. По данным регионального МВД, животное получило травмы задних конечностей. При этом водитель с места происшествия не скрылся.

