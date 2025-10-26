Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Уточняется, что решение об объявлении ограничительных мер обусловлено обеспечением безопасности полетов воздушных судов.

Аналогичные ограничения актуальны и для воздушной гавани Калуги. Запрет на прием и выпуск самолетов там также связан с обеспечением безопасности полетов воздушных средств.

Временные ограничения ранее уже вводились в аэропорту Калуги 26 октября. Но спустя примерно два часа запрет на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Калуги был снят.

