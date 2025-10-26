Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 23:21

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Уточняется, что решение об объявлении ограничительных мер обусловлено обеспечением безопасности полетов воздушных судов.

Аналогичные ограничения актуальны и для воздушной гавани Калуги. Запрет на прием и выпуск самолетов там также связан с обеспечением безопасности полетов воздушных средств.

Временные ограничения ранее уже вводились в аэропорту Калуги 26 октября. Но спустя примерно два часа запрет на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Калуги был снят.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика