Сергей Собянин назвал лучшие проекты с конкурса "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершился конкурс "Новатор Москвы". Итоги мероприятия Сергей Собянин подвел в своем телеграм-канале.

По словам мэра, конкурс способствует воплощению научных идей в реальные стартапы. Всего за шесть лет проведения "Новатор Москвы" объединил свыше 16 тысяч ученых, изобретателей и предпринимателей.

В этом году заявки подали более 5 тысяч участников. Они соревновались в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций".

В финал смогли выйти 90 проектов, из которых победителями и призерами были признаны 36. Среди них:



INTED MAP – инновационная система 3D-печати с интеллектуальными модулями, адаптируемая под любые задачи — от промышленного производства до домашнего творчества;

"ШОК-КОНТРОЛЬ" – индикаторы удара груза, выявляющие нарушения правил транспортировки или хранения;

"Паводковая сигнализация СТ-КИМГ.СП" – умный датчик подтоплений и переливов.

Градоначальник подчеркнул, что авторы лучших проектов получили не только награды, но и возможность продолжить работу над своими идеями в "Академии инноваторов".

Собянин напомнил, что проведение конкурса "Новатор Москвы" началось в 2020 году. За это время 210 проектов стали финалистами, разделив призовой фонд более 120 миллионов рублей.

Ранее эксперты отобрали 100 самых перспективных проектов для участия в шестом потоке программы "Академия инноваторов". В число городов – лидеров по количеству предложенных проектов, помимо Москвы, вошли Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Екатеринбург и Уфа. Причем 40% участников составили студенты вузов в возрасте от 18 до 20 лет.

