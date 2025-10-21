Никита Михалков награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР, Героя труда России, режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Награда вручена за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографа, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Накануне Михалков получил медаль Госдумы за развитие культуры и активную гражданскую позицию. Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что режиссер многое сделал для страны и сохранения ее духовных ценностей.

Спикер Думы также указывал на то, что мнения депутатов и народного артиста схожи по некоторым актуальным вопросам.