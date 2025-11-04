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04 ноября 2025, 19:58

Политика

Путин указал на то, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на Земле

Фото: kremlin.ru

Россия стремится к дружбе со всеми народами на Земле, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации.

"Хотел бы отметить в этой связи, что вот те каналы культурных связей, те импульсы, которые исходят из России, они, безусловно, направлены на то, чтобы создать такую же атмосферу и на международной арене, между народами нашей планеты", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что несмотря на сложности, проблемы и трагедии "сегодняшнего дня" от России будут исходить импульсы, которые объединят страны вокруг общих ценностей.

Президент добавил, что День народного единства имеет для россиян особое значение. Это связано не только с событиями, которые много столетий назад сохранили страну. Путин указал на то, что понятие единства означает сохранение России, ее суверенитета и государственности.

Ранее президент РФ заявил, что у России "немало преданных друзей", которые являются яркими представителями интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных стран. Кроме того, страна признательна всем, кто видит в ней надежного партнера и всегда открыта для новых взаимовыгодных контрактов и взаимного обогащения культур.

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