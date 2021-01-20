Вирусолог объяснил, опасен ли новый "калифорнийский" штамм коронавируса для россиян

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, опасен ли "калифорнийский" штамм коронавируса для россиян.

Ранее стало известно, что в Калифорнии при поиске "британского" штамма коронавируса обнаружен новый штамм CAL.20C. По мнению ученых, он мог появиться еще в июле 2020 года, однако проявил себя лишь в ноябре. На данный момент CAL.20C значительно распространился, однако информации о степени опасности нового штамма пока нет.

"Это в природе вируса – он все время мутирует. Когда он размножается в человеке, даже у одного пациента появляется несколько вариантов вируса, потом они выбрасываются во внешнюю среду, пытаясь заразить других людей, и происходит своеобразное соревнование между разными, немного отличающимися вариантами вирусами, кто ловчее будет заражать людей", – объяснил специалист.

По словам Скулачева, прошло достаточное количество времени, появилось много зараженных и переболевших, поэтому и "вирусное состязание" дает свои плоды: появляются новые стабильные штаммы.





Максим Скулачев вирусолог Из общих соображений, нам вряд ли стоит бояться "калифорнийского" штамма. Важно, чтобы вирус не получил новых каких-то принципиальных свойств, пока ни с одним штаммом этого не произошло... Задача ученых – ловить эти штаммы, анализировать, чтобы понять, в какую сторону идет эволюция вируса, чего он хочет и пытается добиться.

В мутациях вируса есть единственная опасность: если он изменится настолько, что уйдет из-под иммунного ответа, который вырабатывается у переболевших и привитых людей, то вакцина рискует потерять свою эффективность, а люди могут заболеть по второму разу, добавил Скулачев.

"Но пока что этого не произошло. И не факт, что произойдет, потому что вирус мутирует очень медленно. Есть хорошие шансы, что он не сумеет от нас спрятаться", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

К тому же, по словам вирусолога, вакцины от коронавируса созданы по технологии, которая позволяет их очень быстро адаптировать.

"Поймать более свежий штамм, на который есть подозрения, что он уже не узнается иммунитетом, вставить в вакцину кусочек этого вируса – при нынешних технологиях это занимает три недели. И запустить в производство уже обновленную вакцину. Так делают с вирусом гриппа: у нас каждый год новая вакцина. Вирус меняется, и мы пытаемся предсказать, какой из вариантов в этом сезоне будет самым опасным", – подытожил Скулачев.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала, что "британский" штамм коронавируса может стать самым распространенным видом инфекции в России.

Специалист заявила, что "британский" штамм на 56% заразнее изначальной версии вируса. В США в данный момент зафиксировано множество пациентов с такой мутацией.

Биолог пояснила, что общественные контакты, которые ранее были условно безопасными, при "британском" штамме коронавируса приведут к распространению болезни. "Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при "британском" штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут", – объяснила эксперт.

По мнению специалиста, новый штамм вируса способен обогнать изначальный в скорости захвата новых носителей. Баранова сравнила распространение "британского" штамма со снежным комом, который может перегнать вакцина.