Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

"Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности", – подчеркнул Джонсон.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о незначительных различиях между британским и уханьским штаммами коронавируса. Он отметил, что принципиальных изменениях в геноме инфекции не имеется.

До этого ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга сообщили, что обнаруженный в Южно-Африканской Республике новый штамм коронавируса представляет опасность для переболевших граждан. Исследователи пояснили, что новые варианты вируса из Великобритании, Бразилии и ЮАР имеют мутации спайкового белка, что позволяет вирусу оставаться в клетках человека и может спровоцировать повторное заражение.