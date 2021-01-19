В Великобритании установлен новый антирекорд по числу смертей из-за COVID-19

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За прошедшие сутки в Великобритании скончались 1 610 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Такие данные приводятся на сайте правительственной информации.

Зафиксированный в стране показатель является антирекордным с момента начала эпидемии. Предыдущий максимум летальных случаев – 1 564 – был установлен 13 января текущего года.

Накануне, 18 января, британские власти отчитались о 599 летальных исходах из-за COVID-19. Всего в стране от последствий заражения скончались 91 470 пациентов.

В Великобритании с начала января объявлен третий национальный локдаун из-за COVID-19. О введении карантина сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. В своем выступлении он отметил, что причина такого решения – пугающе быстрое распространение нового штамма коронавируса.

