Эксперт назвал незначительным отличие британского штамма коронавируса от уханьского

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Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о незначительных различиях между британским и уханьским штаммами коронавируса.

В эфире телеканала "Доктор" эксперт объяснил, что принципиальных изменениях в геноме инфекции нет.

"Британский штамм принципиально не отличается от того уханьского штамма или тех штаммов, которые циркулировали. Потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло", – заявил Горелов.

Новый штамм коронавируса ранее обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

В России уже разработали тест-систему для выявления такой разновидности COVID-19. Она готова к регистрации и создаст основу для создания новых ПЦР тест-систем.

