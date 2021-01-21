Ученые предупредили об опасности штамма коронавируса из ЮАР

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Ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга заявили, что обнаруженный в Южно-Африканской Республике новый штамм коронавируса представляет опасность для переболевших граждан. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Несмотря на то, что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения", – подчеркнули авторы исследования.

Ученые пояснили, что новые варианты вируса из Великобритании, Бразилии и ЮАР имеют мутации спайкового белка, что позволяет вирусу оставаться в клетках человека и может спровоцировать повторное заражение.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что мутацию коронавируса, впервые выявленную в ЮАР, обнаружили еще в трех странах. Теперь число стран, где обнаружили данный вариант коронавируса, достигло 23.

Во всем мире, по данным ВОЗ, подтверждено уже более 94,9 миллиона случаев заражения, свыше 2 миллионов человек скончались. В России зафиксировали 3 655 839 случаев коронавируса. За весь период умерли 67 832 человека, выздоровели 3 054 218 человек.

