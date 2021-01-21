Ученые предупредили об опасности штамма коронавируса из ЮАР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга заявили, что обнаруженный в Южно-Африканской Республике новый штамм коронавируса представляет опасность для переболевших граждан. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Несмотря на то, что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения", – подчеркнули авторы исследования.
Ученые пояснили, что новые варианты вируса из Великобритании, Бразилии и ЮАР имеют мутации спайкового белка, что позволяет вирусу оставаться в клетках человека и может спровоцировать повторное заражение.
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что мутацию коронавируса, впервые выявленную в ЮАР, обнаружили еще в трех странах. Теперь число стран, где обнаружили данный вариант коронавируса, достигло 23.
Во всем мире, по данным ВОЗ, подтверждено уже более 94,9 миллиона случаев заражения, свыше 2 миллионов человек скончались. В России зафиксировали 3 655 839 случаев коронавируса. За весь период умерли 67 832 человека, выздоровели 3 054 218 человек.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России снижается заболеваемость коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: