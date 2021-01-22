Ученые разработали прибор, распознающий мутации COVID-19

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Канадские специалисты разработали биосенсор, позволяющий оценить уровень заразности некоторых новых мутаций коронавирусной инфекции. Данный прибор оценивает взаимодействие шипа COVID-19 и фермента АСЕ2, через который он проникает в организм, сообщает газета "Известия".

Разработку представили ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии. На поверхности SARS-CoV-2 есть белок (S), который схож с шипом. Он позволяет коронавирусу присоединиться к рецептору человеческой клетки в момент проникновения в нее. Данный шип эксперты часто называют ключом, вставляемым в замок на поверхности клетки.

К шипу исследователи прикрепляли один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту – другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится. Этот способ поможет в анализе способности вирусов с новыми мутациями проникать в клетку.

Еще методика полезна при оценке эффективности лекарств против COVID-19, обратили внимание научные специалисты. На анализ уходит примерно полчаса.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о фейках про COVID-19. В последнее время набирают популярность псевдодокументальные видео, в которых приводятся различные конспирологические теории о коронавирусе.