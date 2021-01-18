На юге Германии выявили новую мутацию коронавируса

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На юге Германии обнаружили новую мутацию коронавируса. Ее выявили во время вспышки заболевания в клинике города Гармиш-Партенкирхен, сообщает газета "Мюнхнер меркур".

Уточняется, что в больнице заразились 73 человека, в числе которых пациенты и сотрудники медицинского учреждения. Неизвестный до этих пор штамм коронавируса выявили у троих из них. Для исследования анализы направили в берлинскую клинику "Шарите".

Об особенностях новой вариации вируса специалисты пока не знают. По оценке "Шарите", всего в мире выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса. Больше всего эксперты обеспокоены распространением британского штамма из-за его высокой заразности.

Ранее стало известно, что тест-систему для выявления британского штамма коронавируса создали в центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора.