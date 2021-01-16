В России разработали тест-систему по выявлению британского штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тест-систему для выявления британского штамма коронавируса создали в центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов тест может различать мутантную форму вируса от немутантной.

"Анализ может быть выполнен за 1,5 часа с момента забора мазка благодаря используемой технологии изотермической амплификации. Классические тесты занимают в три раза больше времени", – говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что подобный набор реагентов создан впервые в мире. Его испытания в настоящее время проходят завершающую стадию.

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии, ЮАР, Японии, России, США и других странах.