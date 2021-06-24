Проценко заявил об отсутствии в реанимации Коммунарки привитых пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Среди пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимационном отделении больницы в Коммунарке, нет вакцинированных. Об этом сообщил главврач лечебного учреждения Денис Проценко, отметив, что в реанимации остаются 387 человек.
"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ. <...> среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось. И конец пандемии бы приблизили", – написал Проценко в своем телеграм-канале.
Согласно последним данным Минздрава, в реанимациях по всей России находятся 3 800 человек с коронавирусом. Кроме того, уже на тысячу выросло число пациентов, которым необходима искусственная вентиляция легких. При этом для таких больных предусмотрено 23 тысячи мест по стране.
Ранее руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что за последние несколько дней дополнительно было развернуто 35 тысяч коек для пациентов с COVID-19.
Более 2,5 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю – ВОЗ
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