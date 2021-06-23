В Минздраве оценили объем свободных больничных коек для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил доступность больничных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом министр заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня свободный коечный фонд удерживается на уровне 15% в регионах", – указал Мурашко.

За последние несколько дней дополнительно было развернуто 35 тысяч коек. Мурашко добавил, что на данный момент суммарно по России госпитализированы 130 тысяч человек с подтвержденным COVID-19.

Согласно последним данным Минздрава, в реанимациях находятся 3 800 человек с коронавирусом. Кроме того, уже на тысячу выросло число пациентов, которым необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ). При этом для таких больных предусмотрено 23 тысячи мест по стране.

Михаил Мурашко подчеркнул, что под наблюдением врачей остаются более 519 тысяч пациентов с COVID-19. За последние две недели, по словам министра, это число выросло в два раза.

Также глава Минздрава обратил внимание на сложности в лечении беременных женщин с коронавирусом. В крайне тяжелом состоянии в реанимации находятся 12 таких пациенток. Им оказывают помощь, а федеральный консультативный центр сопровождает заболевших дистанционно.

В России за последние сутки выявили 17 594 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 534 случая, на Московскую область – 2 323, на Санкт-Петербург – 1 092.