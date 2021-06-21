Названы опасные симптомы "индийского" штамма коронавируса

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Врачи назвали опасные симптомы, которые характерны для "индийского" штамма коронавируса, сообщает издание Express.

Как заявил инфекционист Абдул Гафур, для носителей "дельта-варианта" вируса типична диарея. Специалист уточнил, что подобное нарушение работы желудочно-кишечного тракта в случаях с оригинальным коронавирусом проявлялось реже.

Еще одно частое явление – формирование тромбов. По словам экспертов, в тяжелых случаях это осложнение способно приводить к гангрене. Помимо этого, врачи отмечают у заболевших "индийским" штаммом нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Ранее в СМИ сообщили, что Минздрав России готовит программу ревакцинации населения, которая могла бы помочь в борьбе с новым штаммом коронавируса из Индии. По информации источника, проект могут представить на текущей неделе.

В России за последние сутки выявили 17 378 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 7 584 случая.