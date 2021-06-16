Эксперты рассказали, поможет ли вакцина от "индийского" штамма коронавируса

"Индийский" штамм коронавируса распространился по территории России. Эксперты считают, что он уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и вовсю циркулирует в Москве. Рассказываем, чем отличается индийская вариация инфекции от других штаммов, какие новые симптомы она вызывает у пациентов, а также как можно уберечься от болезни.



Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

"Индийский" штамм уже в России

По данным ВОЗ, "индийский" штамм коронавируса был обнаружен в республике в начале октября 2020 года в городе Нагпур. Штамму присвоили название "дельта". На сегодняшний день Индия занимает второе место по числу выявленных случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране зафиксировали более 29,5 миллиона зараженных, умерли более 377 тысяч человек.

"Индийский" штамм добрался и до России. Он уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге, и, скорее всего, подобная ситуация будет наблюдаться по всей стране, рассказал РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.





Георгий Базыкин заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский штамм. – Прим. ред.), про который известно, что он способен вытеснять "уханьский" штамм… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты. – Прим. ред.).

"Дельта" очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех", – подчеркнул Базыкин.



Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Новые симптомы "индийского" штамма

Известно, что у заразившихся "индийским" штаммом коронавируса наблюдаются необычные симптомы, не свойственные для других вариантов. Это связано с его мутациями, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.





Наталья Пшеничная заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2.

Отмечается, что при заражении "индийским" штаммом коронавируса у людей чаще проявляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это могут быть боли в животе, потеря аппетита, рвота и тошнота. Кроме того, у некоторых пациентов фиксируют боль в суставах и потерю слуха.

По данным индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у людей стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей. Такой микротромбоз может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, сообщила Пшеничная.

Вместе с тем, как утверждают зарубежные ученые, лихорадка и кашель реже встречаются при заражении индийским вариантом. А потеря обоняния даже не входит в первую десятку симптомов, рассказала Пшеничная.



Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Как лечиться?

По данным ВОЗ, "индийский" штамм был зафиксирован уже более чем в 50 странах мира, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Мексику, Россию и другие государства.

При этом сейчас у коронавируса сократился инкубационный период, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. "Укоротился период инкубационный, сейчас 4–5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", – отметил он.

В свою очередь, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что сокращение инкубационного периода может быть связано с распространением "индийского" штамма.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Про "индийский" штамм пока известно, что он более активно размножается и в большем количестве накапливается в клетках человека. Из-за этого врачи отмечают более тяжелое течение болезни. Похоже, и сокращение инкубационного периода связано с тем, что вирус быстрее размножается и начинает быстрее себя проявлять.

На сегодняшний день "индийский" штамм лечится примерно таким же способом, как и другие варианты коронавируса, однако универсальной методики пока нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.





Михаил Мурашко глава Минздрава Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет.

Многие эксперты сходятся во мнении, что главной защитой от коронавируса остается вакцинация. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что других вариантов в текущей ситуации нет. "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна", – заявил он.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об обнаружении в Москве измененного "индийского" штамма коронавируса. При этом, по его словам, лабораторные исследования указывают на высокую эффективность отечественной вакцины даже против такого мутанта.



Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Последние данные по COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 5 782 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 1 778 человек, 481 пациент находится на ИВЛ. С подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19 в столице скончались 75 человек. Выздоровел 3 381 пациент.

Всего в России за последние сутки подтвердили 13 397 новых случаев коронавируса, при этом у 14,3% болезнь проходила бессимптомно. За весь период пандемии в России зарегистрировали 5 249 990 случаев заболевания COVID-19.

На фоне роста заболеваемости главный санитарный врач Москвы Елена Андреева поручила обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. К ним относятся работники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Кроме того, привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и сотрудникам театров, кинотеатров и концертных залов. Перед руководителями организаций поставлена задача привить 60% работников до 15 августа.