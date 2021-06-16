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Эксперты рассказали, поможет ли вакцина от "индийского" штамма коронавируса

Новые симптомы и осложнения. Что нужно знать об "индийском" штамме коронавируса
медицина общество

"Индийский" штамм коронавируса распространился по территории России. Эксперты считают, что он уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и вовсю циркулирует в Москве. Рассказываем, чем отличается индийская вариация инфекции от других штаммов, какие новые симптомы она вызывает у пациентов, а также как можно уберечься от болезни.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

"Индийский" штамм уже в России

По данным ВОЗ, "индийский" штамм коронавируса был обнаружен в республике в начале октября 2020 года в городе Нагпур. Штамму присвоили название "дельта". На сегодняшний день Индия занимает второе место по числу выявленных случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране зафиксировали более 29,5 миллиона зараженных, умерли более 377 тысяч человек.

"Индийский" штамм добрался и до России. Он уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге, и, скорее всего, подобная ситуация будет наблюдаться по всей стране, рассказал РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский штамм. – Прим. ред.), про который известно, что он способен вытеснять "уханьский" штамм… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты. – Прим. ред.).
Георгий Базыкин
заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха"

"Дельта" очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех", – подчеркнул Базыкин.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Новые симптомы "индийского" штамма

Известно, что у заразившихся "индийским" штаммом коронавируса наблюдаются необычные симптомы, не свойственные для других вариантов. Это связано с его мутациями, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2.
Наталья Пшеничная
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Отмечается, что при заражении "индийским" штаммом коронавируса у людей чаще проявляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это могут быть боли в животе, потеря аппетита, рвота и тошнота. Кроме того, у некоторых пациентов фиксируют боль в суставах и потерю слуха.

По данным индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у людей стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей. Такой микротромбоз может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, сообщила Пшеничная.

Вместе с тем, как утверждают зарубежные ученые, лихорадка и кашель реже встречаются при заражении индийским вариантом. А потеря обоняния даже не входит в первую десятку симптомов, рассказала Пшеничная.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Как лечиться?

По данным ВОЗ, "индийский" штамм был зафиксирован уже более чем в 50 странах мира, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Мексику, Россию и другие государства.

При этом сейчас у коронавируса сократился инкубационный период, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. "Укоротился период инкубационный, сейчас 4–5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", – отметил он.

В свою очередь, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что сокращение инкубационного периода может быть связано с распространением "индийского" штамма.

Про "индийский" штамм пока известно, что он более активно размножается и в большем количестве накапливается в клетках человека. Из-за этого врачи отмечают более тяжелое течение болезни. Похоже, и сокращение инкубационного периода связано с тем, что вирус быстрее размножается и начинает быстрее себя проявлять.
Максим Скулачев
вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

На сегодняшний день "индийский" штамм лечится примерно таким же способом, как и другие варианты коронавируса, однако универсальной методики пока нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет.
Михаил Мурашко
глава Минздрава

Многие эксперты сходятся во мнении, что главной защитой от коронавируса остается вакцинация. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что других вариантов в текущей ситуации нет. "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна", – заявил он.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об обнаружении в Москве измененного "индийского" штамма коронавируса. При этом, по его словам, лабораторные исследования указывают на высокую эффективность отечественной вакцины даже против такого мутанта.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Последние данные по COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 5 782 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 1 778 человек, 481 пациент находится на ИВЛ. С подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19 в столице скончались 75 человек. Выздоровел 3 381 пациент.

Всего в России за последние сутки подтвердили 13 397 новых случаев коронавируса, при этом у 14,3% болезнь проходила бессимптомно. За весь период пандемии в России зарегистрировали 5 249 990 случаев заболевания COVID-19.

На фоне роста заболеваемости главный санитарный врач Москвы Елена Андреева поручила обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. К ним относятся работники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Кроме того, привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и сотрудникам театров, кинотеатров и концертных залов. Перед руководителями организаций поставлена задача привить 60% работников до 15 августа.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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