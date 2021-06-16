В Москве выявлено 5 782 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявлено 5 782 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки госпитализированы 1 778 человек, на ИВЛ находится 481 пациент. В столице за 24 часа выздоровел еще 3 381 пациент, а всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 102 979.

За сутки в городе умерли 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 249 990 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике.

За последние сутки в стране скончались 396 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 127 576. За минувшие 24 часа выписаны 10 256 человек, за все время – 4 828 500.