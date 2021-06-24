Новые требования на Кубани не затронут уже проживающих в гостиницах туристов – власти

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Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина сообщила, что гостей края, которые уже проживают в гостиницах, не коснется введение обязательного наличия отрицательного ПЦР-теста при заселении, сообщает ТАСС.

"Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам", – пояснила она.

Ранее стало известно, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а с 1 августа – сертификат вакцинированного.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

До этого на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер.

Вакцинации подлежат сотрудники магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.