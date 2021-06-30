Отели Кубани будут принимать детей до 6 лет без ПЦР-теста

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Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при заселении в гостиницы и отели Кубани с 1 июля не нужно будет предоставлять детям младше шести лет. Изменение в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности внес губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы Краснодарского края не потребуется результат ПЦР-теста. Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Вениамин Кондратьев", – говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Ранее стало известно, что отелям Кубани разрешили принимать не только привившихся, но и переболевших туристов. Если же прививка противопоказана, то необходимо иметь медотвод или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

