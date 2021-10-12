Ростуризм не планирует вводить ограничения для выездного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила руководитель организации Зарина Догузова.
По ее словам, специалисты готовы делать все возможное, чтобы российские граждане за границей отдыхали с комфортом и в безопасности.
"Нельзя заниматься только каким-то одним видом туризма. Мы отвечаем за развитие отрасли в целом. Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – цитирует Догузову РИА Новости.
Она также рассказала о своем визите в Турцию, где с заместителем министра культуры и туризма страны по безопасности обсудила три блока вопросов. Речь идет о дорожной и транспортной безопасности российских туристов, безопасности на территории отелей и мерах безопасности в связи с коронавирусом.
Догузова напомнила, что в Турцию ездит самое большое количество зарубежных туристов и задача Ростуризма в том, чтобы российские туристы чувствовали себя на отдыхе в этой стране в полной безопасности.
Российская и турецкая стороны пришли к согласию в том, что в Турции должен быть усилен контроль над тем, чтобы на трансферах все туристы в обязательном порядке были пристегнуты. Согласно статистике ДТП с россиянами в Турции, большая часть летальных исходов случается именно с непристегнутыми туристами.
Ранее в туриндустрии заявили, что бронирование туров на Новый год в РФ сдвинется на месяц. По словам эксперта, на данный момент планирующие отдых обеспокоены эпидемиологической ситуацией в России, которая с каждым днем становится все сложнее.
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