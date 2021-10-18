Банки начнут подключать карты "Мир" к Google Pay с 26 октября – СМИ

Фото: depositphotos/Variant
С 26 октября национальная платежная система "Мир" предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты "Мир" к Google Pay. Об этом со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы сообщает газета "Известия".
По информации издания, данную интеграцию собираются поддержать в "Реннесанс кредите", "Хоум кредите", Почта Банке, ВТБ, ПСБ, МКБ, ДОМ.РФ.
Как отметил начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренесанс кредит" Петр Карпов, в финансовой организации ожидают возможный приток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков.
"Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами "Мир" их доля еще выше", – добавил он.
Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. С 2018 года на "Мир" перевели все зарплаты бюджетников. С октября текущего года ряд пособий зачисляются только на данную карту. Помимо этого, обладатели карт "Мир" пользуются различными преимуществами, например, скидками на проезд в общественном транспорте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: