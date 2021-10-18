Банки начнут подключать карты "Мир" к Google Pay с 26 октября – СМИ

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С 26 октября национальная платежная система "Мир" предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты "Мир" к Google Pay. Об этом со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы сообщает газета "Известия".

По информации издания, данную интеграцию собираются поддержать в "Реннесанс кредите", "Хоум кредите", Почта Банке, ВТБ, ПСБ, МКБ, ДОМ.РФ.

Как отметил начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренесанс кредит" Петр Карпов, в финансовой организации ожидают возможный приток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков.

"Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами "Мир" их доля еще выше", – добавил он.

Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. С 2018 года на "Мир" перевели все зарплаты бюджетников. С октября текущего года ряд пособий зачисляются только на данную карту. Помимо этого, обладатели карт "Мир" пользуются различными преимуществами, например, скидками на проезд в общественном транспорте.