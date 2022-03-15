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технологии

17:41

Владельцы iPhone могут расплачиваться картой "Мир" в Apple ID

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания Apple добавила платежную систему "Мир" в способы оплаты сервисов.

В профиле Apple ID у пользователей, кроме внесения средств на "Мир", пополнить баланс Apple ID можно большинством кредитных и дебетовых карт, со счета мобильного телефона и подарочными сертификатами. Но устройства при этом отклоняют способ оплаты при внесении данных карты платежной системы "Мир".

О том, что через Apple ID в средства платежа смартфона можно добавлять банковские карты национальной платежной системы "Мир", стало известно в ноябре 2021 года. Уточнялось, что для этого нужно через настройки учетной записи Apple зайти в раздел "Оплата и доставка" и нажать "Добавить способ оплаты".

Изначально данная функция работала исправно, однако после введения санкций со стороны Запада новые пользователи уже не смогли привязать карту и совершить операции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Владельцы iPhone могут расплачиваться картой "Мир" в Apple ID

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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