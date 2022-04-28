Блогер Хасбик попал в список Forbes

Фото: youtube.com/УЛЬТРАЗВУК

Блогер Хасбулла Магомедов, известный по псевдониму Хасбик, попал в список Forbes, следует из рейтинга издания.

Он попал в расширенный перечень вместе с комиком Сергеем Орловым, певицей Аленой Швец и другими известными личностями.

20-летний блогер получил популярность в соцсетях несколько лет назад. При этом Хасбик хронически болен: его рост составляет 93 сантиметра, а вес – примерно 18 килограммов.

Ранее предприниматель Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219. Второе место занял гендиректор Amazon Джефф Безос, который признавался самым богатым человеком в мире в течение четырех лет.