14:50Экономика
Китай прекратит поставки газа в Европу ради обеспечения отопительного сезона – СМИ
Фото: depositphotos/jackmalipan
Власти Китая выступили с запретом на приобретение сжиженного природного газа покупателями из Европы и Азии с целью обеспечить отопительный сезон в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", – заявили собеседники издания.
Комментариев от госкомпаний и регулятора по данному вопросу еще не поступало.
По данным агентства, подобные меры в отношении Европы могут спровоцировать обострение энергетического кризиса в случае холодной зимы.
Однако, по словам источников издания, несмотря на преимущества покупки газа у Китая, страны Европы столкнулись с высокими транспортными расходами, что в дальнейшем может исключить повторные поставки топлива.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Европу в ближайшие несколько лет ждет печальное будущее из-за проблем с энергоресурсами. По его словам, тяжелая обстановка в Европе будет развиваться в последующие 10–20 лет.
Кроме того, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города. Такое предположение он сделал, комментируя инициативу ЕС о введении потолка цен на газ.
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