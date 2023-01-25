Путин заявил, что страны Европы рано или поздно вернут себе утраченный суверенитет

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Европейские государства когда-нибудь смогут вернуть себе утраченный суверенитет, заявил Владимир Путин в ходе встречи со студентами по случаю Татьяниного дня.

Однако для этого понадобится некоторое время.

"Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время", – цитирует Путина ТАСС.

Между тем глава государства напомнил, что Россия рождалась как единая, многонациональная, многоконфессиональная и централизованная страна. По мнению российского лидера, культурный код РФ заключается именно в многообразии.



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