В США обеспокоены ростом поддержки РФ со стороны Китая

Фото: kremlin.ru

Рост поддержки РФ со стороны Китая вызывает беспокойство в США. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ.

При этом, как уточнил Остин, американские власти не видят доказательств того, что КНР поддерживает Россию в материальном плане.

"Если бы они решились на это, думаю, это вызвало бы серьезную озабоченность у мирового сообщества. Но даже выражение поддержки со стороны председателя (КНР. – Прим. ред.), по моему мнению, вызывает обеспокоенность", – цитирует Остина ТАСС.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что состоявшаяся встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина не дает США ожиданий на скорейшее завершение украинского конфликта.

По словам представителя Белого дома, китайский лидер не имеет беспристрастной позиции по Украине, поскольку ни разу не связался с ее президентом Владимиром Зеленским и не посетил страну. Кроме того, причиной полагать подобное, уточнил Кирби, является отсутствие негативной реакции Китая на начало спецоперации.



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