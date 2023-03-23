23 марта, 20:33Политика
В США обеспокоены ростом поддержки РФ со стороны Китая
Фото: kremlin.ru
Рост поддержки РФ со стороны Китая вызывает беспокойство в США. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ.
При этом, как уточнил Остин, американские власти не видят доказательств того, что КНР поддерживает Россию в материальном плане.
"Если бы они решились на это, думаю, это вызвало бы серьезную озабоченность у мирового сообщества. Но даже выражение поддержки со стороны председателя (КНР. – Прим. ред.), по моему мнению, вызывает обеспокоенность", – цитирует Остина ТАСС.
До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что состоявшаяся встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина не дает США ожиданий на скорейшее завершение украинского конфликта.
По словам представителя Белого дома, китайский лидер не имеет беспристрастной позиции по Украине, поскольку ни разу не связался с ее президентом Владимиром Зеленским и не посетил страну. Кроме того, причиной полагать подобное, уточнил Кирби, является отсутствие негативной реакции Китая на начало спецоперации.
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