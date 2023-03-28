В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

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В палате представителей американского конгресса одобрили законопроект, согласно которому КНР будет лишена статуса развивающейся страны в рамках международных организаций. Об этом информирует издание Hill.

"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР <...> на (статус. – Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", – говорится в материале.

Согласно проекту, глава Госдепартамента будет обязан следить, чтобы Пекину не было предоставлено каких-либо преференций или поддержки из-за статуса развивающегося государства. Документ поддержали 415 человек.

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой США и их союзники должны быть готовы к ответным действиям из-за растущего альянса России и Китая. По мнению журналистов, этот альянс обладает потенциалом изменить мировой порядок.

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