Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс – СМИ

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, сообщает Asahi Shimbun.

По данным издания, союзники Киева могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Возможным компромиссом автор материала видит отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ.

Отмечается, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился в два раза. При этом у России, несмотря на западные санкции, остается много лазеек, а ее ВВП постепенно начинает расти.

"Перед (президентом Украины Владимиром Зеленским. – Прим. ред.) Зеленским стоит проблема – защищать ли свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла?" – говорится в материале.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что до достижения мира на Украине далеко из-за отсутствия каких-либо дипломатических усилий со стороны западных стран. Он указал, что на данном этапе трудно продвинуться дальше из-за западных поставок оружия Киеву.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Глава Минобороны Украины заявил о планах Генштаба начать контрнаступление в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!