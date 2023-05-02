Генерал ВС США заявил о готовности Украины к наступлению

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У Киева есть возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью Foreign Affairs.

"Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции", – сказал Милли.

По его словам, Украина владеет достаточным количеством ресурсов, в том числе и для обороны. Кроме того, ресурсы значительно увеличились за последний год. Однако генерал не обозначил сроки начала возможного контрнаступления, так как это решение должен принять исключительно Киев.

Милли подчеркнул, что украинская сторона имеет значительный объем планирования и координации для проведения наступательной операции.

Ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что западные страны заранее готовились к противоборству с Россией. По его мнению, это становится очевидно, если учитывать незамедлительно введенные против РФ санкции, организацию поставок вооружения на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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