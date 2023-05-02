Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели

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Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет", – сказал Блинкен в интервью журналисту Fox News, которое опубликовано на сайте Госдепартамента США.

По словам дипломата, изначальные планы российского государства в конфликте на Украине не были осуществлены. Этими словам он ответил на вопрос о том, что ситуация на Украине находится в тупике, несмотря на поддержку Киева другими странами.

Он также подчеркнул, что успех Украины на поле боя является самым быстрым путем к началу переговоров, которые должны принести устойчивый мир.

Ранее глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что украинский конфликт вряд ли завершится в этом году. По его словам, обеим сторонам будет сложно достичь политических целей.



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