В Генштабе США считают, что в начале СВО Россия хотела дойти до Днепра

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Россия рано или поздно согласится на переговоры по ситуации на Украине, поскольку ей пока не удалось достичь своих стратегических целей. Об этом в интервью изданию Foreign Affairs заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Он утверждает, что одной из целей РФ в ходе спецоперации было дойти до Днепра в первые 4–6 недель. Также Москва, уверен он, хотела отрезать Украину от Азовского моря и расколоть киевский режим.

Тем не менее, отмечает Милли, российскому руководству пришлось подкорректировать свои цели, ограничив их удержанием южных областей Украины и укреплением власти в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных политиков о переговорах между Россией и Украиной после наступления ВСУ. Он отметил, что в ходе СВО Россия хочет добиться того, чтобы с украинской территории не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там не один год.

