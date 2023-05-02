В Польше заявили, что оппозиция страны и половина Европы хотят наладить отношения с РФ

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Польская оппозиция, как и половина Европы, хочет прекратить конфликт на Украине, чтобы снова сотрудничать с Россией. Об этом заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski, сообщает РИА Новости.

"У наших политических конкурентов просто нет другого пути. <...> Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела", – сказал политик, отметив, что схожих взглядов придерживается и часть Европы.

Он привел в пример экс-председателя Евросовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска, который, по его словам, после работы в ЕС вернулся на родину, чтобы попытаться спасти газопровод "Северный поток".

Ранее аналитик The National Interest Джеральд Хайман заявил, что Россию нужно воспринимать как мировую державу и привлекать ее преимуществами нормальных отношений с Западом. По его мнению, вместо обрывания отношений с Россией нужно максимально интегрировать ее в "европейскую семью".

