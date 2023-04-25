В США призвали пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью

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Россию нужно воспринимать как мировую державу и привлекать ее преимуществами нормальных отношений с Западом. Подобным мнением поделился аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

По его словам, гнев Запада по отношению к РФ не должен перекрывать понимание того, что она является большой и важной страной с колоссальными природными и человеческими ресурсами, а также серьезным военным потенциалом.

Хайман считает, что самой разумной стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ от отношений с Западом, в частности, возобновление участия РФ в глобальной торговле, снятие с нее санкций и отношение к стране как к мировой державе.

Аналитик добавил, что вместо обрывания отношений с Россией нужно максимально интегрировать ее в "европейскую семью".

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме Вашингтона и его европейских союзников.

Он добавил, что слова американских чиновников о том, что Россия является мировым изгоем, не соответствуют действительности.

Так, по его словам, санкционное давление на РФ привело, в первую очередь, к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в США и Европе.