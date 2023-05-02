Генерал США заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в этом году

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Украинский конфликт вряд ли завершится в 2023 году. Об этом глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в интервью Foreign Affairs.

По его словам, обеим сторонам будет сложно достичь политических целей.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны заранее готовились к противоборству с Россией. По его мнению, это становится очевидно, если учитывать незамедлительно введенные против РФ санкции, организацию поставок вооружения на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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