Кадыров заявил о готовности спецназа "Ахмат" выдвигаться в Артемовск

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подразделения спецназа "Ахмат" готовы выдвигаться в Артемовск. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я уже подписал соответствующее письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений (спецназа. – Прим. ред.) "Ахмат", – поделился чеченский лидер.

По его словам, бойцы пребывают в состоянии боевой готовности, они ждут приказа. Кадыров рассказал, что несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения спецоперации.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения покинут Артемовск 10 мая из-за нехватки боеприпасов и больших потерь. Позиции планируется передать Вооруженным силам РФ.

После этого Кадыров заявил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы занять город, если бойцы ЧВК покинут его. Глава региона напомнил, что чеченские бойцы сражались вместе с "вагнеровцами" в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других местах.

Военные эксперты оценили положение российских и украинских войск в Артемовске