21:07Происшествия
Открытое горение ликвидировали в производственном здании в Великом Новгороде
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании в Великом Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения", – отметили в ведомстве.
На данный момент пожарные проводят проливку и осуществляют разбор конструкций.
О крупном возгорании в Великом Новгороде стало известно вечером во вторник, 4 июля. ЧП произошло по адресу Лужское шоссе, дом 4а. К ликвидации огня привлекли девять единиц техники и 30 спасателей.
Площадь возгорания составляла 2,3 тысячи квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали.
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