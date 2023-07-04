20:56Происшествия
Пожар площадью 2,3 тысячи "квадратов" произошел в Великом Новгороде
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидируют крупное возгорание в Великом Новгороде, горит производственное здание. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло по адресу Лужское шоссе, дом 4а. К ликвидации привлекли девять единиц техники и 30 человек.
По предварительной информации, площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее возгорание мусора произошло на площади 800 квадратных метров в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Уточнялось, что пожарные реагировали по повышенному рангу пожара.
До этого два ребенка погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках ликвидировали
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