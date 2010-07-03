Стоимость охотничьих животных в РФ выросла в 400 раз

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Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России. По сравнению с прошлым годом стоимость зверей выросла в 400 раз – до 267 миллиарда рублей, пишет РБК.

С чем связан рост стоимости неизвестно, однако издание предполагает, что таким образом Минприроды исправило неточность предыдущей оценки. При подсчете определяется стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь.

Так, например, такса за рысь составляет 40 тысяч рублей, за лося – 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей – за снежного барана. Теперь стоимость одного зверя примерно соответствует официальным таксам.

Дороже всего оцениваются лоси – 88 миллиардов рублей. Далее идут косули (46,7), дикие северные олени (28,7), кабарга (27,1), благородные олени (21,2) и бурые медведи (16). Лани оцениваются в 57 миллионов рублей, гибриды зубра с бизоном – 51, муфлоны – 25.

Поголовье 12 видов охотничьих животных увеличилось за 2018 год. Больше всего выросло поголовье серн (на 46%), туров (36%), выдр (22%). Однако очень сильно сократилось количество ланей — на 90%. С 2,1 тысячи до 300 – зубробизонов (на 86%), с 1,6 тысячи до 600 (на 63%) – муфлонов.

Эксперты отмечают, что лани и муфлоны в России не находятся в естественном ареале обитания, поэтому их численность могла сократиться в результате целенаправленного отстрела.

Также Минприроды обновило стоимостную оценку древесных лесных ресурсов. На конец 2018 года стоимость всех лесов (23 вида древесины) составила почти 9 триллиона рублей. По сравнению с концом 2017 года рост составил 63%. Дороже всего стоят запасы лиственницы (2,1 триллиона рублей), сосны (1,9) и березы каменной (1,6).

Ранее сообщалось, что Минприроды планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.