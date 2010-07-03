В России планируют ужесточить получение охотничьего билета

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В Минприроды планируют ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием, пишет "Коммерсант".

В министерстве считают, что нынешние правила не дают гарантий, что у граждан будет необходимый для охоты минимум знаний и навыков.

"Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность", – заявили в Росохотрыболовсоюзе.

В Минприроды планируют проверять знания тех, кто хочет получить охотничий билет.

На сегодняшний день для получения охотничьего билета россияне должны доказать свою дееспособность, не иметь непогашенной судимости и быть ознакомлены с охотничьим минимумом.

Ранее в Госдуме предложили ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для граждан с 18 до 21 года. Законопроект разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

