Москвичам рассказали о работе столичных приютов для бездомных животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице работают 13 городских приютов для бездомных животных, там проживают 17 тысяч собак и кошек. О них заботятся ветеринары и специалисты по социализации, а также волонтеры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Когда животное попадает в приют, сначала его помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин. Кроме того, питомца осматривает ветеринар, потом ему делают прививки от бешенства и других заболеваний, обрабатывают от блох и паразитов. Затем животное кастрируют или стерилизуют, а потом чипируют.
Помимо этого, с ним занимается специалист по социализации, чтобы питомец мог комфортно чувствовать себя в новой семье. Собак и кошек кормят несколько раз в день, а также поддерживают чистоту в их вольерах.
Уточняется, что в 2020 году из столичных приютов забрали свыше трех тысяч животных. Из них дом обрели 2,5 тысячи собак и 758 кошек. В период режима самоизоляции 380 питомцев нашли хозяев.
Чаще всего собак и кошек выбирают через соцсети и онлайн-каталоги. Кроме того, дом им ищут свыше трех тысяч волонтеров. В приютах они помогают животным социализироваться. Известно, что будущие хозяева обязаны пройти собеседование и заключить договор опеки.
На данный момент найти себе питомца можно с помощью специального онлайн-каталога. Фотографии и описания собак и кошек опубликованы также на страничке департамента жилищно-коммунального хозяйства в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Александр Башкин предложил штрафовать людей, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: