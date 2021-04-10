Москвичам рассказали о работе столичных приютов для бездомных животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице работают 13 городских приютов для бездомных животных, там проживают 17 тысяч собак и кошек. О них заботятся ветеринары и специалисты по социализации, а также волонтеры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Когда животное попадает в приют, сначала его помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин. Кроме того, питомца осматривает ветеринар, потом ему делают прививки от бешенства и других заболеваний, обрабатывают от блох и паразитов. Затем животное кастрируют или стерилизуют, а потом чипируют.

Помимо этого, с ним занимается специалист по социализации, чтобы питомец мог комфортно чувствовать себя в новой семье. Собак и кошек кормят несколько раз в день, а также поддерживают чистоту в их вольерах.

Уточняется, что в 2020 году из столичных приютов забрали свыше трех тысяч животных. Из них дом обрели 2,5 тысячи собак и 758 кошек. В период режима самоизоляции 380 питомцев нашли хозяев.

Чаще всего собак и кошек выбирают через соцсети и онлайн-каталоги. Кроме того, дом им ищут свыше трех тысяч волонтеров. В приютах они помогают животным социализироваться. Известно, что будущие хозяева обязаны пройти собеседование и заключить договор опеки.

На данный момент найти себе питомца можно с помощью специального онлайн-каталога. Фотографии и описания собак и кошек опубликованы также на страничке департамента жилищно-коммунального хозяйства в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Александр Башкин предложил штрафовать людей, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.