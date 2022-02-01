Собака напала на полицейских на севере Москвы – СМИ

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Собака бойцовской породы загрызла насмерть другую собаку на севере Москвы, а затем напала на прибывших на место происшествия полицейских. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.

"Незамедлительно прибывшим нарядом полиции на месте происшествия был обнаружен хозяин собаки, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. У его собаки отсутствовал намордник, и она кидалась на проходящих мимо людей. Хозяин погибшей собаки был сильно напуган", – говорится в сообщении.

Полицейские, учитывая агрессивное поведение собаки, были вынуждены применить для обезвреживания животного газовый баллончик, однако она все равно продолжала нападать. После этого, в соответствии законом "О полиции", сотрудники правопорядка применили огнестрельное оружие.

Уточняется, что инцидент произошел 31 января на улице Софьи Ковалевской. Других пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Чукотке стая бездомных собак напала на девочку 2007 года рождения. Ребенок получил рану средней трети левой голени. После осмотра медиков было принято решение об амбулаторном лечении.

По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. В ходе нее сотрудники ведомства планируют оценить меры уполномоченных органов по обращению с безнадзорными животными. Кроме того, будет проверена деятельность регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.