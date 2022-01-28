Стая бездомных собак напала на ребенка в Уфе

Фото: телеграм-канал "ВСЯ УФА|НОВОСТИ"

Следственный комитет организовал проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). <...> В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что на улице Айской города Уфы мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка спас дворник, который успел вовремя отогнать животных.

В ходе проверки следователи намерены опросить самого мальчика, очевидцев инцидента, а также представителей органов местного самоуправления и организации, ответственной за отлов бездомных собак. Также будет изъята и проанализирована необходимая документация.

Ранее в Астраханской области бездомные собаки загрызли 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

