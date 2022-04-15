Политолог оценил идею отмены пошлины при получении документов на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмена государственных пошлин за оформление персональных документов ребенка стала бы прекрасной мерой поддержки граждан, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.

"Это прекрасная идея. Если есть такая возможность финансовая, я думаю, что это не затратно для страны, это было бы замечательно", – сказал Орлов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить в России государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребенка.

Парламентарий отметил, что законодательство предусматривает обязанность уплаты пошлины при оформлении свидетельства о рождении, паспорта и других персональных документов. Власов добавил, что бремя по оплате пошлин ложится на их родителей.

