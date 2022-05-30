Назван продукт, ускоряющий старение организма

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Частое употребление крабовых палочек может ускорить процесс старения организма, рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Он объяснил, что крабовые палочки относятся к так называемым глубоко переработанным продуктам, которые содержат большое количество химических добавок в виде усилителей вкуса и красителей. Именно эти вещества и наносят урон организму.
"В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней", – сказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.
Диетолог уточнил, чтобы избежать негативного влияния на организм крабовых палочек, нужно употреблять их не чаще одного или двух раз в неделю. Перерыв необходим, чтобы организм успел очиститься от предыдущей порции вредных веществ. Гинзбург отметил, что к группе глубоко переработанных продуктов также относятся колбасы и сосиски.
Ранее доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН Алексей Куликов рассказал, что употребление жареного, мучного и быстрых углеводов может ускорить старение организма. По словам эксперта, важно, чтобы человек питался сбалансированно и тратил полученные с пищей калории.
Москвичам рассказали, как выбрать крабовые палочки
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