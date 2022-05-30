Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В течение рабочей недели москвичей ожидает теплая погода, однако пройдут редкие и короткие дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптика, воздух прогреется до 19–25 градусов. Будет облачность с частыми прояснениями. Он добавил, что порывистый ветер сохранится до вторника, 31 мая, включительно.
"<...> со среды и до конца рабочей недели [прогнозируется] до 25 градусов тепла. Будет такая нормальная типичная летняя погода", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях, а также в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается высокое ультрафиолетовое излучение. По словам синоптика, данный показатель будет приближаться к 8 из 12 возможных единиц.
Метеоролог подчеркнул, что при таком индексе требуется повышенная защита. В частности, следует носить одежду с длинными рукавами, головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом. Также в полуденные часы лучше находиться в помещении.
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