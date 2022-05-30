Врач назвала продукт для защиты от артрита

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Фасоль помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, рассказала британский врач Дебора Ли. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, бобовые богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, которые противодействуют потенциально опасным формам кислорода, предотвращают их появление, а также помогают ослабить воспаление, являющееся основной причиной развития артрита.

Кроме того, фасоль способствует усвоению магния, который играет важную роль в борьбе с воспалением.

Ранее главный внештатный специалист ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как избавиться от боли в суставах. По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному суставу.

При хронической болезни можно использовать тепловые методы, в том числе разогревающие мази, грелки, массаж, а также повязки из собачьей шерсти.

